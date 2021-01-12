الصحة: توريد لقاح كورونا أواخر يناير الجارى

أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك طلب عالمى على لقاحات فيروس كورونا خاصة التى تم ترخيصها للطوارئ في ظل انتشار الفيروس.
وقالت وزارة الصحة والسكان: "هناك طلب عالمى علي لقاح كورونا وتابعت نتفاوض مع الشركات المنتجة والكيانات المختلفة لتوفير اللقاح محليا.
وأضافت وزارة الصحة بحسب مصادر مسؤلة: "ستبدأ عمليات توريد اللقاح اخر الشهر الجارى أو أول فبراير وقالت هناك تعاون كبير مع الاتحاد الدولى الجافى وسيقوم بتوريد 20% من اللقاحات وستحصل مصر على الاحتياجات العاجلة من اللقاح فى الربع الأول من العام الجارى".
وأشارت المصادر: "سيتم تسجيل لقاح استرازينيكا في هيئة الدواء للاستخدام الطارئ خلال أيام وبعدها سيتم توريد اللقاح وبالنسبة للقاح الصينى هناك اجتماعات مع شركة سينوفارم ليتم التوريد خلال ايام بسيطة وقليلة اما بالنسبة للقاح فايز فقامت الشركة بطلب التسجيل للقاح في هيئة الدواء ويحدث ان يتم استيفاء كافة الموافقات الطارئة القاحات لتبدء خطط التوريد وسيتم مع وزير المالية توقيع عقد لتوفير اللقاحات مع بعض الشركات وكذلك الجافي".
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