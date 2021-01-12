أشرف إعلامي في مصر.. أحمد موسى يتصدر تويتر بعد دفاعه عن جماهير الأهلى

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج أحمد موسى الذى تصدر تريند تويتر فى الساعات الأخيرة صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء الهاشتاج بعد حلقة الإعلامى أحمد موسى التي دافع فيها عن النادى الأهلى بعد انتشار شائعات تفيد باحتمالية عودة رمضان صبحي لاعب بيراميدز للأهلى.

وغرد رواد تويتر باقتباسات

من حديث الإعلامى أحمد موسى من برنامجه على مسئوليتى كالتالى:

-احمد موسى بيدافع عن جمهور الاهلي بكل استماتة والله حبيتك يا موسى ... اشرف اعلامي في مصر ...وصوت الحق دائما.

-أحمد موسي: موضوع رمضان اتقفل نهائي قالك عايز اجرب طموح جديد طب خليك ف طموحك وسيب الاهلي وجماهيره بطموحهم انا مثلا طموحي نكسب كأس العالم للاندية وانت طموحك هيكون ف المنطقة الهادئة.. عاااش يا موسى.

-احمد موسى: الدورى السنة دى صعب واللى عنده طموح يشوف طموحه بقى كام يعنى الطموح يرجع الى الخلف.

-احمد موسى : هو انت عاوز ايه من جمهور الأهلي؟ سيبوا الجمهور في حاله ويعبر عن رأيه براحته، هو نجومية رمضان جات منين؟ هو لو رمضان بيلعب في مكان تاني كان هيبقى مشهور.

-احمد موسى : كل الكلام اللى بتسمعوه عن احتمالية عوده رمضان ده كله للنسيان دى صفحه وانطوت خلاص كان غيره اشطر احنا خلاص بنفكر دلوقتى ومركزين فى كأس العالم مش زى ناس تانيه مركزه هتاخد الدورى ولا لأ.

-أحمد موسى لـ رمضان صبحي: خليك في طموحك.. يارب تطلع القمر