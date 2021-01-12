رئيس الشركة القابضة: مصر للطيران تخطط لتشغيل رحلة واحدة يوميًا بشكل مبدئي إلى قطر

أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، أن الشركة تخطط حاليا لتسيير رحلة واحدة يوميا إلى قطر، بعد قرار مصر رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية الى مصر وفتح المجال الجوي ، واستئناف الرحلات بين البلدين بعد توقفها 3 سنوات.

وأوضح رشدي زكريا، أن تشغيل رحلة واحدة سيكون بداية لعودة المجال الجوي، وسيتم تقييم الموقف بعدها حول زيادة عدد الرحلات من عدمه وفقا للحجوزات وحسب حجم الطلب وكافة التشغيل بين البلدين.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لبدء التشغيل، حيث سيتم التنسيق مع سلطة الطيران مسبقا لبدء تسيير الرحلات المتوقع خلال الأيام المقبلة.

وكان الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أكد فتح المجال الجوي المصري أمام الطيران القطري للعبور من خلال الأجواء المصرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان رفع الحظر الجوي علي الطيران القطري، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات.

وقال أشرف نوير، في تصريحات ل " دوت الخليج"، إن سلطة الطيران المدنى المصرية وافقت على الطلبات المقدمة من سلطات الدوحة للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية، موضحًا أنه بالفعل تم السماح فجر اليوم لأول طائرة قطرية بعبور الأجواء المصرية بعد قرار رفع الحظر.

وأشار رئيس سلطة الطيران المدني، إلى أنه بموجب قرار رفع الحظر يحق لشركات الطيران القطري باستئناف الرحلات مع مصر، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لذلك أو تتقدم السلطات القطرية لاعادة استئناف رحلاتها إلي القاهرة، ولكن ما تم هو السماح بعبور الأجواء فقط.

تجدر الإشارة إلى أن دول الرباعي العربي " السعودية والإمارات والبحرين، مصر، قطعت العلاقات مع قطر في يونيو 2017، بسبب تدخلاتها في الشئوون الرباعي العربي الداخلية وتورطها أيضا في دعم عمليات إرهابية، وكان من بين تلك الأزمة منع مرور الطيران القطري في أجواء الدول الأربع، ما اضطرها للاعتماد على المجال الجوي الإيراني والتركي لتسيير الرحلات الجوية بعيدًا عن أجواء دول المقاطعة لها.