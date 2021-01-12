استعرضت وزيرة البيئة أهم إنجازات مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع للوزارة فقد نجح المشروع فى إجراء مسح شامل للموانئ المصرية للتعرف على اية رواكد من المبيدات أو الكيماويات أو المواد الخطرة، والتأكد من سلامتها حيث أسفر هذا المسح عن جمع وتحليل وتصنيف ما يزيد على 74 طنا وتم التخلص الآمن منها.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع قد أعد دليلا إرشاديا متكاملا لهيئات الموانئ وكافة الجهات عن الإدارة العلمية السليمة لعمليات تخزين وتداول ضبطيات المبيدات والكيماويات والمواد الخطرة ومنها مادة نترات الأمونيا والتي تستخدم في صناعة الأسمنت وذلك تحقيقا لمزيد من سلامة الموانئ واستدامة هذه السلامة.
وأضافت أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة نجح في الوصول إلى الكمية المستهدفة من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور وهي حوالي 1000 طن وقد تم فحص أكثر من 13310 محول، وقد تم إجراء الدراسات العلمية اللازمة من قبل كبار الخبرات العالمية في هذا المجال والاستشاريين العلميين للمشروع لاستيراد وحدتي معالجة لهذه الزيوت وإعادة استخدامها بما يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا.
كما اختتم مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة عام 2020 بأعمال فتح المظاريف الخاصة بمناقصتين دوليتين كان قد أعلن عنهما. الأولى تتعلق بتوريد وتركيب أجهزة جودة ومراقبة وقياس تلوث الهواء لوزارة البيئة من أجل تحسين نوعية الهواء والحد من تلوثه بالقاهرة الكبرى، والثانية تتعلق بإعادة التعبئة والتغليف والتخلص الآمن من رواكد المبيدات والمخلفات من عدة مواقع تصل إلى حوالي 250 طنا. لتنضم إلى 720 طنا أخرى كان المشروع قد نجح في التخلص الآمن منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التخلص من 74 طن مواد خطرة بالموانئ أبرزها..إدارة الملوثات العضوية الثابتة بالبيئة تعلن حصاد 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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