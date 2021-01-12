نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'الأمان الرقمي للصحفين' على وسائل التواصل الاجتماعي.. دورة جديدة بالنقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ننظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة بالتنسيق مع الإتحاد الدولي للصحفيين IFJ ملتقي رقمي بعنوان " كيف تتعامل كصحفي مع وسائل التواصل الإجتماعي بشكل أكثر أمانا".

تقدم الويبنار الزميلة نهى لملوم مدرب السلامة المهنية والأمان الرقمي بالإتحاد الدولي للصحفيين من الساعة 4 الي الساعة 6 مساء يوم الجمعة 15 يناير 2021

يتضمن" الويبنار"

- الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا.

- وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل

الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية.

- التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التى يحتاجها الصحفي في عمله.

- الحماية من البرمجيات الخبيثة

يجيب "الويبنار" على الأسئلة التالية :

1/ كيف تتعامل مع الفيس بوك كصحفي بشكل آمن

2/كيف تؤمن حسابك على الفيس بوك

3/كيف يمكن أن يساعدك الفيس بوك فى عملك الصحفي

4/محاذير لا يجب أن تقع فيها خلال تواجدك على الفيس بوك

5/كيف تتحقق من صحة ما يتداول على منصة الفيس بوك

6/كيف تتعامل مع واتساب وتتفادى أفخاخ التصيد الإلكتروني والهاكينج "

7/هل هناك بدائل لتطبيقات أكثر اماناً

8/كيف تفعل وسائل الأمان على واتساب لحماية حسابك وبياناتك

تطبيق عملي بنهاية الورشة .

يرجي التسجيل لحضور الويبنار من هذا الرابط :

https://forms.gle/kkLLCKJW5L7ztEk97