رهف القنون تثير غضب الوطن العربي بسبب تحدي "الفيديو الفاضح"

رهف القنون الناشطة السعودية التي اعتادت على احتلال قائمة الأكثر تداولًا، حيث أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب مشاركتها فيديو فاضح دعت من خلاله الفتيات للمشاركة في تحدي جديد ظهر مؤخرًا على السوشيال ميديا وخاصة تطبيق "تيك توك" يدعى BussItChallenge.

فيديو رهف القنون

ظهرت رهف القنون في مقطع الفيديو، مرتدية ملابس عادية "بيجامة" قبل انتقال الفيديو في النصف الأخير له إلى كي تثير الجدل بملابس أخرى، لتطل على متابعيها بتنورة قصيرة مصممة من الجلد الأسود، وتوب ذهبي مفتح.

شن رودا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هجومًا واسعًا على الناشطة السعودية رهف القنون بسبب ذلك الفيديو المثير، والذي تدعو من خلاله الفتيات للدخول في التحدي الذي يعتبر منافي للقيم والأخلاق الموجودة في الوطن العربي وخاصة المملكة العربية السعودية.

رهف القنون تثير غضب متابعيها

لاقت رهف القنون هجوم حاد من قبل متابعيها وإنتقادات لاذعة بسبب ما بدر منها في الفيديو، والتي كان أبرزها: "الله يهديكي..احنا ملينا منك.. لن تصبحي مشهورة هكذا".

انتشر الفيديو المثير للجدل بشكل واسع عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، إذ أن حقق أكثر من 170 ألف مشاهدة بعد مرور أقل من 24 ساعة على نشره، في الوقت الذي استخدم فيه خاصية تحديد من يسمح لهم بالتعليق على مقطع الفيديو.

الجدير بالذكر، أن رهف القنون قد احتلت محرك البحث الشهير "جوجل" منذ أيام بعد تصريحها الذي جاء بعد انفصالها عن والد ابنتها، والذي يفيد بأن كل شيء له بديل، مؤكدة أنها لن تنهار بسبب انفصالها عن حبيبها لانها استطاعت الإنفصال عن أهلها، حسب قولها.