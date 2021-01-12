قيادات مستقبل وطن يعلنون توفير كافة احتياجات مستشفى "الموظفين" ضد كورونا

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن في العجوزة، عن تكفلها بتوفير الدعم الكامل لمستشفى إمبابة العام (الموظفين) فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ورد ذلك خلال الزيارة التي قام بها النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وأحمد الوليد أمين الحزب بالعجوزة إلى مستشفى إمبابة العام للتعرف على احتياجاتها من أجهزة ومستلزمات وأسطوانات أوكسچين وأدوية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصرح أحمد الوليد، أمين حزب مستقبل وطن بالعجوزة، بأنه قد تم عقد اجتماع مطول مع الفريق الطبي بمستشفى إمبابة العام بقيادة الدكتور صلاح محمد مدير المستشفى، للتعرف على كامل احتياجاتها من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأسطوانات أوكسجين خاصةً أن المستشفى تعد مركزًا لعزل مصابي فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم إدارة المستشفى المرحلة الأولى من الاحتياجات اللازمة بمجرد تجهيزها.

وشدد قيادات حزب مستقبل وطن، على أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرتي "١٠٠ مليون صحة" و"حياة كريمة".



وأكدوا على أنه لاتفريط في في الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة.