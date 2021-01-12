سليمان وهدان يعلن ترشحه لمنصب وكيل البرلمان عن حزب الوفد

قال النائب سليمان وهدان ، انه سيكون مرشح حزب الوفد علي منصب وكيل البرلمان ، ولن يتراجع عن ذلك القرار .

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين علي هامش اداء النواب اليمين الدستورية ، في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب .

نحترم الدستور والقانون..نواب الفردي يبدأون أداء اليمين الدستورية بالبرلمان

واكد انه اعضاء مجلس النواب هم اصحاب القرار في الانتخابات ، وان استقرار حزب الاغلبية بترشيح النائبين محمد ابو العينين واحمد سعد الدين ، فهو قرارهم ويحترم رغبتهم بالدفع بمرشحين من حزبهم .

واختتم حديثه : قررت خوض الانتخابات ولن اتراجع "