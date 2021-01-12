قال النائب سليمان وهدان ، انه سيكون مرشح حزب الوفد علي منصب وكيل البرلمان ، ولن يتراجع عن ذلك القرار .
الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين علي هامش اداء النواب اليمين الدستورية ، في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب .
نحترم الدستور والقانون..نواب الفردي يبدأون أداء اليمين الدستورية بالبرلمان
واكد انه اعضاء مجلس النواب هم اصحاب القرار في الانتخابات ، وان استقرار حزب الاغلبية بترشيح النائبين محمد ابو العينين واحمد سعد الدين ، فهو قرارهم ويحترم رغبتهم بالدفع بمرشحين من حزبهم .
واختتم حديثه : قررت خوض الانتخابات ولن اتراجع "
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سليمان وهدان يعلن ترشحه لمنصب وكيل البرلمان عن حزب الوفد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.