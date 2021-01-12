رضا البلتاجي يكتب: بيرم التونسي وكأس العالم لكرة اليد

* سوء حظ صادف مصر لتنظيم مصر كأس العالم لكرة اليد فى ظروف كورونا ،،، أول مرة يشارك 32 فريق بدلا من. 24 ويزيد عدد لاعبى الفريق الواحد إلى 25بدلا من 18 وهو ما يمثل عبء إدارى وطبى كنا نأمل أن نجنى من خلفه مكاسب مادية تعوض أكتر من مليار جنيه مصروفات، وقد صدر قرار بمنع الجمهور السند الرئيسي لفريقنا فى وجود وحوش العالم فى اللعبة ،،،،، عموما هناك العديد من المكاسب السياسية والاستثمارية والسياحية حال نجاح البطولة إن شاء الله ،، بالتوفيق لابطالنا.

* فرجانى ساسى يطلب 70مليون جنيه سنويا لتجديد عقده مع الزمالك فى وقت لايزيد مرتب أجدع مدرس فى مدارسنا الحكومية 3الاف جنيه وطبيب القصر العينى كبيره أربعة آلاف ،،،، مع كل التقدير لموهبتك وحب الجماهير لك لو كنت صاحب القرار لأسرعت ببيعك والبديل جاهر وتالق فى لقاء الجيش الاخير ،،، قطاع الناشئين هو الأمل.

* منصور حسن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الجيزة والرئيس السابق لشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى عنده 70سنة، هذا الرجل تعرفت عليه أثناء دورتى البرلمانية المنتهية، نموذج للتنفيذى الرائع صاحب القرار الذى لا يتوانى عن خدمة الجميع بكل دقة وأمانة وقد كان لاعب كرة مميز فى نادى الترسانة جيل الشاذلى ورياض والحملاوى وحسن على ،،،، حقيقى قليل عليك منصب محافظ.

* إيهاب لهيطة عضو اتحاد الكرة السابق ومدير منتخبنا الوطنى أثناء كأس العالم الأخيرة فى روسيا ،، لم اعرفه لاعب او مدرب والتقيته اول مرة أثناء انتخابات اتحاد الكرة منافسا قبل عشر سنوات عضوا فى قائمة قوية مع المؤدب جمال علام مدعوما بتأييد المهندس هانى أبو ريدة، كنت أنا أخوض وحيدا فى تجربة جديدة دون خبرة أو دعم والملامح تؤكد استحالة نجاحى ووجدته يشاركنى الجلوس على الأرض بعيدا عن قائمته الواثقة من النجاح كما لو كان يواسينى ولم تكن بيننا علاقة بعد ،،،، شخصية راقية لأبعد الحدود لا تسمع لها صوت ،،، انا بحب الراجل ده.

* ملعب الشرطة بالعباسية والذى أختاره فريق البنك الأهلى مقرا لمبارياته لا يناسب فرق الدورى الممتاز واتصور انه سيكون عائق أمام الفريق الصاعد فى مسيرته الا اذا كان الغرض منه تعطيل الفرق المنافسة وإصابة لاعبيها،،،، بسرعة استبدلوا الملعب بآخر يحفظ للاعبين سلامتهم وللجمهور متعته.

* فى ذكرى وفاة المبدع بيرم التونسى قلت أشارككم قصيدته الجميلة عن قصة حب رائعة اقتصرت منها ام كلثوم واحدة من أجمل اغانيها ،،

نســــينا الدنيا ولهينا في هوانا وطرنا وعلينا (ارتفعنا)

لا عواذل واقفة حوالينا ولا ذنب يتعد علينا (ربنا غفور)

سكوت وسكون وإيه حيكون

ما فيش غير النجوم تضوي ولا غير القمر ناظر

ولا غير الغصون تهمس ولا غير النســـيم عابر

وأنا في دي النعيم هايم

لقيته منام وحلم وراح مع الأحلام

ياريته دام ودام نـــومي كده أعوام

وأنا وهو في دي النشوة

نعيش في ســــــلام ولو في منام ،،،،،،،،، يا سلام على جميل الحب لما تكتشف انه حلم وليس حقيقة

رحمة الله على بيرم والملحن المبدع زكريا احمد والعظيمة أمام كلثوم اللى أكدت أن الحب فى الأحلام أحلى وأصدق