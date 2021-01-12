النائب حسام المندوه بعد أداء اليمين الدستورية: نجدد العهد من أجل المواطن

أدى الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، اليمين الدستورية، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني (2021 - 2026).

وأكد النائب في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الافتتاحية، أنه يجدد العهد أمام كل من نال ثقتهم بأن يعمل من أجل تنفيذ كل ما وعد به، لما فيه مصلحة جميع المواطنين.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

وأشار حسام المندوه، إلى أن مجلس النواب الحالي تقع عليه أعباء كبيرة سواء فيما يتعلق بالجانب التشريعي أو الرقابي، مؤكدا أن التنوع الذي يتمتع به المجلس الحالي سيعمل على إثرار العملية السياسية.

وأوضح أن ملفات الصحة والتعليم تتصدر أولوياته في المجلس، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري من مجلس النواب.

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