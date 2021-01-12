بعد أداء اليمين الدستورية.. السلاب لأهالي دائرته: أعاهدكم أن أكون علي قدر ثقتكم

أدى النائب محمد مصطفى السلاب، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني (2021 - 2026).

النائب محمد السلاب بالجلسة الافتتاحية

ووجه في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الافتتاحية للمجلس، رسالة لأهالي دائرته مدينة نصر ومصر الجديدة، قائلا: أديت اليوم اليمين الدستورية نائبا عنكم في مجلس النواب، شرف لي أن حظيت بثقتكم، وتكليف أعرف قدره وأتحمله راضيا متوكلا علي الله في خدمة أهالي دائرتي وفي خدمة بلادي.

وأشار السلاب، إلى أنه قام بدوه في مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، مؤكدا أنه اكتسب الخبرة، ضمن طليعة شباب البرلمانيين الجدد الذين انضموا للحياة البرلمانية بعد ثورة 30 يونيو.

دائرة مدينة نصر في البرلمان

واختتم تصريحاته، قائلا: اليوم وأنا استهل عملي البرلماني لدورة ثانية أعاهدكم أن أكون علي قدر ثقتكم الغالية، وأن أبذل كل جهد صادق وكل عمل مخلص في خدمتكم وخدمة وطننا الغالي مصر، لنخطوا بمصرنا الغالية نحو المستقبل محققين طموحات واحلام شعبنا الكريم في ظل القيادة الحكيمة الواثقة للرئيس عبد الفتاح السيسي.