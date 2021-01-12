نواب الفردي بمحافظات الصعيد وسيناء ومطروح ينتهون من أداء اليمين الدستورية

انتهي نواب الفردي بمحافظات الصعيد وسيناء ومطروح من أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، اليوم الثلاثاء، وذلك وفق تدابير كورونا، حيث يتم أداء اليمين بالتناوب بين الفردي والقائمة، حيث مخصص للفردي من 11 لـ2 وللقائمة من 2لـ5، علي أن يعقبها انتخابات رئيس المجلس والوكيلين.

-محافظة بنى سويف

1- محمد سيد كامل حسان –بنى سويف – مستقبل وطن

2- محمد رجب احمد عبد العظيم – بنى سويف –مستقل

3- محمد سيد جنيدى – ناصر –الشعب الجمهورى

4- عبد الحكيم محمد مسعود –ناصر – النور

5- سامىى توفيق معوض –اهناسيا - مستقل

6- حسام محمود احمد العمدة –ببا –مستقبل وطن

7- طه محمد بهجت ببا –مستقبل وطن

8- احمد على عباس – ببا –الشعب الجمهورى

-محافظة المنيا

1- عثمان المنتصر –اول المنيا – مستقبل وطن

2- اشرف احمد عبد العزيز حسانين – اول المنيا –مستقبل وطن

3- على فهمى اسماعيل بدوى – اول المنيا – مستقبل وطن

4- محمد نشات محمد –غرب سمالوط –مستقبل وطن

5- توحيد تامر على محمد موسى –غرب سمالوط –مستقبل وطن

6-مجدى ملك –غرب سمالوط –مستقبل وطن

7- ايهاب عبد العظيم جابر – مغاغة -الوفد الجديد

8- مصطفى خالد فتح الباب –مغاغة –الشعب الجمهورى

9-احمد عبد المحسن حتة – مغاغة – الشعب الجمهورى

10- سعودى عبد الرحمن عبد الغفار –مغاغة –مستقبل وطن

11- حسام محمود احمد –ابو قرقاص –مستقل

12- احمد محمد عبد المنعم –ابو قرقاص –مستقل

13- رياض عبد الستار – ملوى –مستقبل وطن

14- محمد عبد الحكيم ابو زيد – ملوى –مستقبل وطن

15-محمد مصطفى محمود –ملوى –مستقل

-محافظة اسيوط

1- محمد حمدى دسوقى –اول اسيوط –مستقبل وطن

2- مصطفى بدران –اول اسيوط – حماة وطن

3- علاء الدين محمود اول اسيوط –مستقل

4- يونس يونس احمد عمر –القوصية –مستقبل وطن

5-ابراهيم عبد النظير القوصية –مستقبل وطن

6- حسام الدين حلمى ماضى – القوصية – مستقبل وطن

7- احمد زهير –القوصية –مستقبل وطن

8- ناصر عثمان محمد –الفتح – مستقبل وطن

9- عصام محمود عثمان- الفتح – الشعب الجمهورى

10- احمد حسن جودة – الفتح – مستقبل وطن

11- الحسينى عيسى جلال –ابوتيج –مستقبل وطن

12- علاء الدين خير الله -ابو تيج –مستقل

-محافظة سوهاج

1- حاتم محمود على محمد –سوهاج –مستقل

2- احمد ابراهيم عطية –سوهاج –مستقل

3- محمد محمود لبيب – اخميم –مستقبل وطن

4- زكريا محمد حسان –اخميم –مستقبل وطن

5- رفعت شكيب خفاجى – المراغة –مستقل

6- مصطفى سالم – طهطا –مستقبل وطن

7- نشات فؤاد عباس –طهطا – الشعب الجمهورى

8- ابراهيم محمد محمد خليفة – طهطا –مستقبل وطن

9- ياسر نصر عبد المولى –جرجا –الشعب الجمهورى

10-خليفة رضوان –جرجا –مستقبل وطن

11- عاطف عثمان سليمان –المنشاة –مستقل

12- محمود حمدى احمد –البلينا –مستقبل وطن

13- نور الدين اسعد ابو ستيت – البلينا –مستقبل وطن

14- احمد عبد السلام قولرة – دار السلام –حماة وطن

- محافظة قنا

1- جمال محمد عامر –قنا –مستقبل وطن

2- مصطفى محمود مصطفى –قنا –مستقبل وطن

3- محمد طايع سعد –قوص –مستقبل وطن

4- اشرف ابو الفضل –قوص –مستقل

5- خالد محمد عبد الفتاح – نجح حمادى – مستقبل وطن

6-سيد احمد فؤاد – نجح حمادى –حماة وطن

7- السيد محمد المنوفى – نجح حمادى – الشعب الجمهورى

8- عبد الفتاح محمد شحات –ابو تشت –الحرية

9- خالد عبد الوهاب محمدين –ابو تشت –الشعب الجمهورى

محافظة اسوان

1- جابر ابراهيمم خليل –اول اسوان –مستقبل وطن

2- احمد محمد صالح –اول اسوان –حماة وطن

3- خالد يوسف رضوان –كوم امبو –مستقبل وطن

4- محمد فؤاد عزت –نصر النوبة –مستقل

5- على محمود عبد الرحيم –ادفو –مستقبل وطن

-محافظة الوادى الجديد

1- احمد محمد عبد الله – الخارجة – مستقل

2- حمدى محمد سليمان – الداخلة –مستقل

-محافظة مطروح

1-جمال رسلان –مطرووح –مستقبل وطن

2- رزق جالى نصر الله –الحمام –مستقبل وطن

-محافظة الاقصر

1- بهاء الين ابو الحمد –الاقصر – مستقل

2- محمد بهجت الصن –القرنة –الحرية

3-باهى امين محمود –اسنا –الشعب الجمهورى

محافظة جنوب سيناء

(2 مستقبل وطن)

حميد سليمان موسي-دائرة الطور - مستقبل وطن

سليمان عطيوى – اول شرم الشيخ –مستقبل وطن

محافظة شمال سيناء

(1 مستقل - 1 مستقبل وطن)

عبد العزيز مطر إسماعيل مطر – شمال العريش - مستقبل وطن

سامي كامل عمرو – الحسنة- مستقل

الجلسة شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.

نحترم الدستور والقانون..نواب الفردي يبدأون أداء اليمين الدستورية بالبرلمان

وجاء نص اليمين كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"..