نواب القائمة الوطنية من أجل مصر يبدأون أداء اليمين الدستورية بمجلس النواب

بدأ نواب القائمة الوطنية من أجل مصر في أداء اليمين الدستورية، بعد انتهاء نواب الفردي ومغادراتهم القاعة، حيث انطلق أعمال الجلسة برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر وهو ما تم علي مستوي الفردي ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان، حيث نواب الفردي سيقومون بأداء اليمين الدستورية، ويغادرون القاعة، ويدخل كل من نواب القائمة،ويعقب ذلك إجراء انتخابات الرئيس والوكالة.

خاص لـ دوت الخليج: النائب محمد أبو العينين وكيلا لمجلس النواب 2021

الجلسة تتم وسط إجراءات وتدابير صارمة لمواجهة كورونا، حيث التباعد الإجتماعي، واستخدام الكمامات، والمطهرات، مع تقسيم الأعضاء علي دفعتين لأداء اليمن الدستورية، فيما أعدت الأمانة العامة عدد من الاستراحات للأعضاء للتواجد بها إبان تناوب القسم الدستوري.