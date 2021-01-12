جدة - نرمين السيد - استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لاستغاثة المواطن "أيمن .أ" من محافظة القاهرة، بشأن نجله الذى يبلغ من العمر 15 عامًا، ويعانى من تشوهات قوامية بالساقين، وناشد الأب الأجهزة المعنية بالتدخل وإجراء عملية جراحية لاستعدال عظام الساقين على نفقة الدولة.





وعلى الفور قام فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الطفل لاستيفاء جميع البيانات والتقارير الطبية الخاصة به، وتم عرضها على اللجنة الطبية العليا، والتى أوصت بإجراء التدخل الجراحى اللازم للطفل، ومن ثم تم التواصل والتنسيق مع أيمن خلاف، مدير مستشفى الهلال الأحمر، وعرض الحالة على وائل شعبان استشارى التشوهات القوامية، لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، وبالفعل تم إجراء العملية الجراحية بنجاح وخروج الطفل برفقة أسرته من المستشفى بعد تحسن حالته، على أن يتم استكمال العلاج الطبيعى للقدمين بعد تماثله التام للشفاء. وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية، وفقا لبيان صحفى، استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة الاستغاثات تستجيب للطفل عمرو.. يعانى من تشوهات قوامية بالساقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.