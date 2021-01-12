نواب القائمة يؤدون اليمين الدستورية فى أول جلسات برلمان 2021

جدة - نرمين السيد - وجاء القسم على النحو التالى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وافتتحت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى.
وتشهد الجلسة الأولى قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.
كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقى الأعضاء واحدا تلو الآخر.
ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.
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