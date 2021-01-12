مصر تدين تصديق إسرائيل على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر من خلال بيان رسمى لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، تصديق الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.





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