النائب هشام حسين: البرلمان يستكمل مسيرته فى الحفاظ على استقلال الوطن

جدة - نرمين السيد - أدى الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى (2021 – 2026)، قائلاً: "مسؤولية كبيرة أمام الله نسأل الله التوفيق فيها وأداء المهمة بكل أمانة".





وأوضح حسين، فى تصريحات صحفية على هامش الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، أنه "أصبحت الجيوم جزءً لا يتجزأ من منظومة حماية واحترام الدستور والقانون، من أجل رعاية مصالح الشعب، ولنستكمل ما بدأه الشعب المصرى من تحدى الصعاب، والمشاركة فى إنجاح العملية الديمقراطية، واستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية، بالرغم من وباء كورونا".

وأشار إلى أن مجلس النواب المصرى الذى يتمتع بتاريخ طويل من العمل التشريعى والرقابى، من خلال نواب فى كل التخصصات أدباء وفنانين وأكاديميين وقانونيين ورياضيين وإعلاميين، يسعى لاستكمال المسيرة فى الحفاظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه.

واختتم النائب تصريحاته، قائلاً: "أجدد العهد والوعد، أمام الله، وأمام الشعب الذى أمثله تحت هذه القبة، وأمام الدستور والقانون، وكل من ضحى بحياته، من أجل الأرض، وكل من وهب حياته وعلمه، من أجل حماية استقلال الوطن وسلامة أراضيه، من أجل دولة تظللنا، وتصون كرامتنا، وتحمينا، وتخطو بنا إلى آفاق جديدة، من التنمية، والريادة".