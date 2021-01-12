الحكومة تنفى دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات والمعاهد على مستوى...

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية واستبدالهما بأبحاث، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لدمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات واستبدالهما بأبحاث، مُوضحةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو طرح أي مقترحات في هذا الشأن، وأن كافة الامتحانات قائمة كما هي دون استبدالها بأبحاث، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع مراحل التعليم الجامعي بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية ستعقد عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي في20 فبراير 2021، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، مُشيرةً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي سياق متصل، تم استكمال الدراسة عن بعد من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة بدءاً من يوم السبت الموافق 2 يناير، ولمدة أسبوعين، على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتباراً من السبت 16 يناير 2021، وحتى السبت 20 فبراير 2021، كما تم تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، إلى جانب وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).