إيمان أبو طالب زوجة المتحدث العسكري السابق "بتتريق" على وزير الخارجية

نشرت إيمان أبو طالب زوجة المتحدث العسكري السابق محمد سمير تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "تتريق" فيها على الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصرية ردا على تصريح سيادته: "لا يوجد صحفي في مصر وجهت له تهما لها علاقة بحرية التعبير"، وتضمنت رسالتها التالي:

سيادة وزير الخارجية عليك أن تجيب علينا .. من أتيت بهذه المعلومة؟ ومن أين أتت الثقة فيها، وخاصة أن وزراة الخارجية ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بإدارة هذه المهنة الشاقة والمتعبة لأصحابها؟ وهل منع البعض من عملهم لا يعد سجن من نوع آخر مثلا؟

وقد رد عليها الكثيرون من رواد الفيس بوك مشككين في كلامها.

فقد رد عليها سامح سلطان قائلا: "وزارة الخارجية هي الوزراة المسئولة عن علاقات مصر الخارجية والتعبير عن السياسة الخارجية المصرية وحماية مصالح الدولة المصرية ومصالح المواطنين المصريين في الخارج والمنظمات الدولية.

والوزير كلامه ردا على سؤال وجه له على أنه ليس هناك صحفي في مصر تم توجيه التهم له بسبب التعبير والرأي.