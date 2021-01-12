"الزراعة" تتابع محصول القمح والفول بالقليوبية والمنوفية..صور

قامت اليوم لجنة من قيادات وزارة الزراعه ومركز البحوث الزراعية وعدد من قيادات الوزارة لفحص التقاوي بالمرور على حقول اكثار التقاوي والحقول الارشادية بمحافظة القليوبية والمنوفية لمتابعة الحاله العامة للمحاصيل والوقوف على أي مشكلات لحلها.

وذلك بحضور الدكتور علاء الدين خليل مدير معهد المحاصيل والدكتور أشرف خليل مدير معهد امراض النبات والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لانتاج التقاوي والدكتور احمد عضام رئيس الادارة المركزية.

كما قامت اللجنة اللجنة بالمرور على محصولي القمح والفول وتوعية المزارعين بالارشادات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة والتي تشهد ظروف جوية متقلبة.

يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد الميداني مع المزارعين لحل مشكلاتهم على أرض الواقع.

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‏ويشار إلى أن وزارة الزراعة كانت قد أصدرت في وقت سابق الارشادات الفنية الواجب اتباعها لمزارعي القمح خلال شهر يناير وهي ضرورة الاهتمام بإعطاء الرية الثانية في موعدها مع مراعاة إضافة الدفعة الأخيرة من السماد الآزوتي.

كما تقوم الوزارة بالاهتمام بمقاومة الحشائش الضيقة الأوراق (الرفيعة) وخاصة الزمير وكذلك أي حشائش قد تكون قد تخلفت أو نمت بعد عملية المقاومة في شهر ديسمبر أما في الأراضي الجديدة يجب الاهتمام بإضافة الجرعة الثانية من العناصر الصغرى وذلك بالرش في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، عند عمر 45 - 50 يوما من الزراعة.‏