الممر الملاحي والربط الكهربائي.. شاكر: لجنة البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي تبحث تنفيذ 73 مشروعا

ترأس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ـ عبر خاصية الفيديوكونفرانس ـ الاجتماع الوزارى للدورة الأولى غير العادية للجنة الاتحاد الأفريقى الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة (STC-TTIIET)، تحت عنوان "تحديد أولويات البنية التحتية لأفريقيا للعقد القادم"، وذلك بصفته رئيس اللجنة نيابة عن جمهورية مصر العربية برعاية وتنظيم من مفوضية الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، وبمشاركة ممثلى الدول الأفريقية أعضاء الاتحاد الأفريقى وممثلى المؤسسات والتجمعات الأفريقية المعنية بالبنية التحتية.

وأوضح شاكر أنه تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات ومخرجات المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية بأفريقيا PIDA PAP2، والتى تضمنت قائمة بالمشروعات ذات الأولوية متمثلة فى 73 مشروعا فى جميع قطاعات البنية التحتية منها المشروعات الثلاثة التى تخص مصر، وهي مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان كمرحلة أولى لاستكمال الربط مع جنوب أفريقيا باستخدام طريق حرم القاهرة ـ كيب تاون، ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر وليبيا كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائي لدول شمال أفريقيا.

وقال إنه تم استعراض استراتيجية تنفيذ وتمويل تلك المشروعات والوقوف على مستجدات خطة التعافى من الآثار الناتجة من جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن نتائج هذا الاجتماع سوف تعرض على قمة الاتحاد الأفريقى القادمة فى فبراير2021، وذلك لاعتمادها من رؤساء الدول الأفريقية.

وتأتى رئاسة ومشاركة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع ضمن عدة مشاركات تمت منذ تولى رئاسة مصر الاتحاد الأفريقى لعام 2020، وذلك لتوطيد العلاقات بين مصر وباقى الأشقاء الأفارقة برعاية الاتحاد الأفريقى ومفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد والمؤسسات والتجمعات الأفريقية المعنية بالبنية التحتية والطاقة.