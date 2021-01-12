مؤتمر هام لـ وزارة الصحة بعد قليل

تعقد وزارة الصحة بعد قليل مؤتمرا صحفيا هاما، تستعرض فيه تفاصيل توقيع البروتوكول الثلاثي بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى في ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

ويقام المؤتمر الصحفي بشأن توقيع البروتوكول الثلاثي بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى في ديوان عام وزارة الصحة والسكان الكائنة في ٣ شارع مجلس الشعب، بدلا من أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 312 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119212 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 961 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.