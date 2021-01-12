قنوات الإخوان تتاجر بمعاناتنا.. أبو صدام يوضح حقيقة تجميد نقابة الفلاحين لنشاطها

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن قنوات الإخوان تتاجر بمعاناة الفلاحين وتساهم في ضياع حقوقهم بقلبها الحقائق وتشويها لكل رموز الفلاحين ، لافتا إلى أنها روجت شائعات تجميد نشاط النقابة بوصفه غضب مني لعدم تعييني في مجلس الشيوخ أو النواب علما بانه طبقا للدستور والقانون لا يجوز تعييني بمجلس الشيوخ لانني ترشحت في ذات الدور، كما أن النقابه لم تتقدم بأية طلبات لتعيين ممثلين لها في المجلسين.

وأضاف أبوصدام أنه يؤكد تكرارا ومرارا علي أن المصلحة العليا للبلاد فوق كل مصلحة وأن ما حدث في تطور القطاع الزراعي من مشاريع قوميه فاق كل التوقعات وأن مصر تسعي بكل قوتها لتحقق الاكتفاء الذاتي من كل المنتجات الزراعية.

وتابع:" الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية يقلل من التبعيه السياسية والاقتصادية ويؤدي إلى استقلالية القرار وأن الدولة قامت في هذا الإطار بجهود جباره لدعم المنتجين الزراعيين وانشاء المشاريع القومية العملاقة لتقليص الفجوة ما بين الانتاج و الاستهلاك والوصول للاكتفاء الذاتي قدر الامكان وطبقا للمعطيات المحليه ونجحت الدوله في الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه وتصدير ما يقارب من5.5مليون طن من الخضروات والفواكه الفائضه عن الحاجه المحليه ".

وأوضح "نقيب الفلاحين" أن مصر اكتفت من بعض الحبوب الاساسيه كالارز وفي مجال اللحوم فقد قاربت مصر علي الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء( الطيور) بنسبه وصلت لنحو96% بانتاج 1.4مليار طائر سنويا وبفضل التوسع في الاستزراع السمكي فقد وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الاسماك ما يقارب ال90% كما وصلت مصر للاكتفاء الذاتي من البيض والالبان

وأوضح عبدالرحمن ان عظمة الاكتفاء الذاتي تتجلي في اوقات الحروب والكوارث الطبيعيه التي قد يصعب معها عمليات التصدير والاستيراد ، ولذا فإن مصر حاليا تتمتع بامن غذائي حقيقي بالمقارنه بالوضع قبل 10سنوات حيث كان طابور رغيف الخبز هو الطابور الاشهر في الشوارع المصريه ونقص المنتجات الزراعيه هو السمه السائدة.

وقال إنه بفضل الرؤيه الثاقبه للرئيس عبدالفتاح السيسي تم التغلب على معظم المشاكل التي كانت تحول دون الامن الغذائي، حيث اهتم بتدشين المشاريع الزراعيه العملاقه كمشروع زراعة واستصلاح المليون ونصف مليون فدان وانشاء صوب زراعيه علي مساحة 100الف فدان وتطوير القناطر وتبطين الترع وانشاء مصانع الاسمده وتطهير البحيرات وانشاء المزارع السمكية وتوفير الامصال والادويه البيطرية اللازمه وانشاء صوامع لتخزين الحبوب ودعم المزراعين بقروض ميسرة.

واكد ابوصدام اننا ما زلنا نستورد الاقماح والزيوت والتقاوي بصوره كبيره لكننا بالعمل ودعم المزراعين معنويا وتوفير الاداوات الزراعيه الحديثه نسطيع تقليص هذه الفجوات بشرط تغيير السياسات الزراعيه العقيمه واسناد امر الزراعه إلي الخبراء في هذا المجال.

وأوضح أن تجميد النقابه العامه للفلاحين هو إجراء عادي تم لاعلان الحكومه بعدم رضا الفلاحين عن سياسات وزارة الزراعه وليس له علاقة بالوضع السياسي للبلاد، كما اتخذ لاخلاء مسؤولية النقابه عن الاضرار التي لحقت بالفلاحين جراء تداعيات فيروس كورونا وعدم تعاون وزارة الزراعه معها، منوها إلى ان قرار التجميد وقتي وسيتم اعادة النظر فيه في أول اجتماع قادم لمجلس الادارة طبقا لمصلحة اعضاء النقابه العامه للفلاحين ومدي استجابه الحكومه لمطالب الاعضاء.