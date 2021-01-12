عمرو السنباطي يؤدي اليمين الدستورية ويعلن عن افتتاح مقرات خدمة المواطنين في مصر الجديدة ومدينة نصر

أدى عمرو السنباطي اليمين الدستورية كعضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة معربا عن سعادته ببدء الدورة البرلمانية الجديدة

و قدم السنباطى التهنئة لرئيس البرلمان و زملائه النواب لافتا إلى قدرة المجلس الجديد على مواجهة التحديات الكبيرة التي تجابه الدولة المصرية فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها العالم .

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

وأشاد بالدور الإيجابي للأمانة العامة بمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي والتي سهلت للنواب عملية أداء اليمين وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا أن جميع النواب أشادوا بهذه الجهود الكبيرة التى أظهرت المجلس بصورة حضارية .

وأشاد السنباطي بمجلس النواب، موضحا أنّه يضم تيارات سياسية مختلفة، ويضم ممثلين للمرأة والشباب ما ينعكس على مصلحة المواطنين مشيرا إلى أن مناقشة مشروعات القوانين يستوجب أن يكون هناك أكثر من رأى على أن يكون الهدف فى النهاية المصلحة العامة للوطن والمواطن فى آن واحد، وهذا ما سيفعله البرلمان المقبل من خلال تعددية حزبية حقيقية.

لفت السنباطى إلى أنه يرغب فى الانضمام للجنة الشباب والرياضة مشددا على ضرورة تفعيل قانون المحليات الذى يعد من أهم وأبرز التشريعات المرتقب خروجها للنور خلال الفترة المقبلة.

و قال : لمست خلال جولاتى بالشارع اثناء الانتخابات حجم الاحتياج الموجود لدى المواطنين لاعضاء المحليات لحل المشكلات المتراكمة ولتخفيف العبء على أعضاء «النواب» ليتفرغوا للعمل التشريعى والرقابى .

وطالب السنباطي بإعادة النظر في خريطة مراكز الشباب بالمحافظات بما يسمح بزيادة عددها و ضرورة تعديل قانون الرياضة بما يسمح لفروع الأندية أن يكون لها فرق رياضية لتوسيع قاعدة المنافسة والمشاركة.

شدد عمرو السنباطي أنه سيعمل على تنفيذ برنامجه الذي حمل عنوان "الإنسان اولا"، وهو يتضمن كافة الأمور والخدمات المتنوعة التي هدفها مساعدة ومساندة المواطنين وتطوير الخدمات التي تليق بهم.

وكشف عمرو السنباطي عن افتتاح مقرات في الدائرة خلال الأيام القادمة للتواصل مع المواطنين وبحث آلية جمع ودراسة مطالب كل منطقة وإطلاق خدمات إلكترونية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تستهدف تسهيل التواصل السريع ما يحقق استجابة أسرع.