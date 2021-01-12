موعد مباراة الأهلي اليوم والتشكيل المتوقع

تنطلق اليوم منافسات الأسبوع السابع من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بأربع مواجهات تبدأ في الثانية والنصف ظهرا وتنتهي في التاسعة والنصف مساء اليوم.

يستضيف فريق النادي الأهلي فريق الإنتاج الحربي مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري.

ويحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري العام برصيد ثلاثة عشر نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس عشر برصيد أربع نقاط.

موعد مباراة الأهلي



تقام المباراة على ملعب الأهلي

WE

السلام، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي



تذاع المباراة عبر قناة

ONTIME SPORTS HD

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ورقة كانت السر في احتفاظ الأهلي ببادجي رغم رفعه من القائمة "تفاصيل"

ويدخل الأهلي المباراة بقائمة تضم كل من:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – رامي ربيعة – سعد سمير – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني – علي معلول – ياسر إبراهيم.

الوسط: حسين الشحات – حمدي فتحي – وليد سليمان – أليو ديانج – طاهر محمد – محمد مجدي "أفشة" – أكرم توفيق.

الهجوم: محمود كهربا – محمد شريف – صلاح محسن – والتر بواليا.



غياب مروان محسن



وتأكد غياب مروان محسن مهاجم الفريق عن الفريق بالرغم من شفائه من فيروس كورونا وتأكد سلبية مسحته، إلا أن الجهاز الفني الأهلاوي بقيادة موسيماني فضل إرحة اللاعب حتى تكتمل جاهزيته.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم



ومن المتوقع أن يخوض بيتسو موسيماني المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا.

ويأتي النادي الأهلي من فوز هام على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، في مباراة من منافسات الجولة السادسة بالدوري العام، بينما يأتي الإنتاج الحربي من هزيمة قاسية في الدقائق الأخيرة من فريق بيراميدز بنتيجة 3-2.

وينتظر الأهلي بعد هذه المباراة، مواجهة أمام فريق البنك الأهلي بالجولة الثامنة يوم الأحد القادم الموافق 17 من يناير الجاري، بينما تنتظر الإنتاج الحربي مواجهة أمام إنبي يوم 25 من يناير الجاري.