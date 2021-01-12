شقيق محمد صبحي يعلن تعافيه من كورونا ويوجه رسالة لجمهوره

أعلن الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان والمخرج محمد صبحي تعافيه من فيروس كورونا، موجهًا الشكر لله عز وجل الذي أخرجه من محنته التي استمرت قرابة الـ20 يومًا متعافيًا، معبرًا عن سعادته برسائل الجمهور التي اُرسلت له فترة طوال فترة مرضه.

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كما كتب صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، رسالة شكر خاصة لأخيه ولبعض أصدقائه بالوسط الفني وخارجه، بجانب الطاقم الطبي الذي كان يشرف على علاجه بالمستشفى.

بعد تعافيه من كورونا..مجدي صبحي يشكر زملائه بالنقابة



وعلق قائلًا:"اشكر الله اولا وأخيرًا علي نعمة الشفاء من كورونا اللعين.. بعد صراع مع المرض لمدة 20 يوم عذاب، أشكر كل من وقف بجانبي من قلوب رحيمة، أخي وأستاذي الفنان الكبير محمد صبحي، .الفنانة الكبيرة نهال عنبر، -دينامو- مجلس النقابة.. أشكر جميع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، اشكر الدكتور أشرف زكي".

وتابع:"أشكر الدكتور طارق مدير مستشفى العجوزة، اشكر د/عصام، واشكر الصحفية الكبيرة سحر صلاح الدين بجريدة الجمهورية على شعور نادر من انسانه وفيه مخلصة وهي أم بنتي، أشكر أخواتي وأهلي فردا فردا..أشكر كل زملائي وأصدقائي وكل جمهوري على الفيس بوك..بتمام الشفاء بعد أن كنت أري الموت يوميًا، وعذاب جسدي منقطع النظير".

مجدي صبحي: أنا الآن بمنزلي بعد 20 يوم عذاب



وأضاف:" أنا الآن في بيتي تحت إشراف الله الجميل سبحانه وتعالى. .اشكركم مره اخرى ولكم مني جزيل الشكر والأحترام..ملحوظة..عزل منزلي خاص لمدة 20 يوم..الحمد لله..الحمد لله..الحمد لله".

وتفاعل جمهوره مع رسالته موجهين له عبارات التهاني لإتمام شفائه من فيروس كورونا بشكل نهائي، معبرين عن فرحتهم لعودته مرة أخرى لمنزله بعد أيام عديدة عاشها بالعزل الصحي.