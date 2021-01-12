دينا الشربيني تنشر صورتها مع عمرو يوسف في لبنان: اعز أصدقائي

نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جديدة لها، وظهرت فيها بصحبة الفنان عمرو يوسف، من مدينة بيروت بلبنان، مؤكدة أنه يعتبر من أعز أصدقائها.

آخر أخبار مسلسلات رمضان 2021 الدرامية



وعلقت الشربيني على الصورة التي شاركتها مع متابعيها عبر خاصية الأستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، وقالت:"من المبهج دائمًا التصوير مع أعز أصدقائى".

يذكر أن أخر صورة نشرتها الشربيني عبر حسابها بإنستجرام كانت للسيناريست الراحل وحيد حامد الذي توفى في اليوم الثاني من بداية العام الجديد 2021، ونعته وقتها بكلمات مؤثرة قائلة:"وجعت قلبي فراقك صعب عليا اوى اوى..بحبك يا أستاذي العظيم يا اطيب قلب..يمكن ماحدش يعرف أنه كانت تربطني بك علاقة راءعة قوية جدا بس حبيت اقول ازاى حضرتك كنت بالنسبة لى أب ورجل عظيم..وقفت جنبي فى كل المحن...اكيد اكيد انت دلوقتى فى مكان احسن بكتير حتوحشني جدا، و هتفضل في قلبي و فى قلوبنا كلنا باعمالك العظيمة و بشخصيتك الاعظم".

آخر أعمال دينا الشربيني

يذكر أن دينا أخر أعمال دينا الشربيني على الشاشة الصغيرة كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عُرض بموسم رمضان المنصرم، وهو من تأليف تامر حبيب وبطولة كلا من إنجي المقدم، محمود قابيل، الراحلة رجاء الجداوى، على قاسم، أسماء أبو اليزيد، أحمد صفوت، أسماء جلال وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل دينا الشربيني في رمضان 2021



وعلى صعيد آخر تعمل الشربيني حاليًا على تصوير مسلسلها الرمضانى المقبل والذي يحمل عنوان "قصر النيل" وتلعب فيه دور شخصية فتاة من الطبقة الأرستقراطية خلال حقبة الستينيات، ويشاركها فى بطولته كلا من: ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله، وصبرى فواز، ومحمود البزاوى، أحمد خالد صالح، وناردين فرج، وصلاح عبدالله وأحمد مجدى وعمر السعيد ونبيل عيسى ومريم الخشت وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعى.

مسلسل عمرو يوسف في رمضان 2021



فيما يقوم عمرو يوسف حاليًا على تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "الملك" المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، والتأليف لخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، ويشاركه فى البطولة كلا من صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين.