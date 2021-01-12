الدكتور علي عبد العال يصل مجلس النواب لأداء اليمين الدستوري ببرلمان 2021

وصل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، لمقر البرلمان، وذلك لأداء اليمين الدستورية، بالجلسة الافتتاحية التى انطلقت منذ الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة النائبة فريدة الشوباشي.

علاء عابد يؤدى اليمين الدستورى خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

الجلسة شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، للنواب الفردي وغادورا القاعة، ومن ثم بدأ أعضاء القائمة في أداء اليمين الدستوري، حيث تكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.