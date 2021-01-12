سفير مصر بأوغندا يقدم أوراق اعتماده للرئيس يورى موسيفينى

جدة - نرمين السيد - شارك فى مراسم تسليم أوراق الاعتماد، والتى جرت بقصر الرئاسة بمدينة عنتيبى، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية السفير "باتريك موجويا"، ومدير إدارة المراسم "تشارلز سونتونجو".

وأعرب الرئيس الأوغندى خلال المقابلة، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن ما يجمع شعبى البلدين من صداقة وعلاقات تاريخية، مبدياً اهتمامه بتعزيز العلاقات بين الدولتين، لاسيما فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، وموجهاً مساعديه بتسهيل استكشاف فرص الاستثمار الواعدة فى أوغندا للمستثمرين المصريين، وخاصةً فى القطاعين الصناعى والزراعى.

وتطرق اللقاء لبحث سُبُل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد السفير أشرف سويلم حرص مصر على البناء على علاقات الصداقة الممتدة التى تجمع البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة على المستوى الثنائى، وفى إطار الموضوعات الإقليمية والإفريقية ذات الأولوية، مشيراً إلى ما توليه القيادة السياسية من حرص بالغ على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية بوجه عام، ودول حوض النيل بوجه خاص.