على عبدالعال يؤدى اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وتشير التوقعات إلى أن المستشار حنفى الجبالى، هو المرشح الأقوى لرئاسة مجلس النواب، بعد توافق القوى السياسية، وفى مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب النصيب الأكبر من الأعضاء على اختياره.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام الفردى، اليمين الدستورية، وبدأ أعضاء المجلس المنتخبون بنظام القائمة والمعينون أداء اليمين، ويعقب ذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.