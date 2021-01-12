شاهد.. صندوق تحيا مصر يتعاون مع الصحة لتوفير 4 ملايين جرعة لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى ويمثلها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا ما يعنى توفير 4 ملايين جرعة لقاح.





وأوضحت وزيرة الصحة خلال توقيع البروتوكول أن صندوق تحيا مصر سيكون الذراع التمويلى لتوفير اللقاحات وقبول التبرعات خصوصا الموجه لشراء اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدة أنه يتم التواصل مع كل الجهات المعنية بالعالم لتوريد اللقاح إلى مصر.

حضر توقيع البرتوكول الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.



وقالت وزارة الصحة والسكان فى بيان اليوم أنها ووزارة المالية بصدد التوقيع مع الهيئة الدولية للقاحات والأمصال "جافى" للحصول على حصة مصر من لقاحات فيروس كورونا إذ سيتم توفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات.

وأضافت وزارة الصحة أنه جارِ استكمال توريد شحنات اللقاح الصينى، بالإضافة إلى أنه سيتم تسجيل لقاح "استرازنكا" فور الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، كما أن هناك تواصل مع شركة "فايزر" لتقديم الملف التسجيلى الخاص باللقاح فى مصر.