مصر للطيران تخطط لتشغيل رحلة يوميا إلى الدوحة

جدة - نرمين السيد - قال الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه فى ضوء قرار الدولة بإعادة فتح المجال الجوى لتسيير رحلات من وإلى قطر، تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلة يوميًا إلى الدوحة، وإضافة رحلة أخرى فى حالة زيادة الطلب.





ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشغيل الرحلات بمجرد الانتهاء من إجراءات التصاريح اللازمة للتشغيل بين سلطتى الطيران بين البلدين، وإعداد جدول الرحلات ووضعها على أنظمة التشغيل والإعلان عنها عبر وسائل البيع المختلفة لمصر للطيران.

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