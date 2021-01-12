قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة مساء اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه نظرًا لأعمال الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى فى صيانة رافع المياه رقم 3، تقرر قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بالمدينة.





وأوضح البيان أماكن انقطاع المياه بالقاهرة الجديدة وهى: "المستثمرين الجنوبية، المستثمرين الشمالية، العائلى/ المنطقة الصناعية، جاردينيا، لاروا، الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية، النرجس كاملة، اللوتس، الأيقونة، إسكان الجامعة الأمريكية، الرحاب 2، مدينتى، التمر حنة، الأندلس/ دار مصر الأندلس والقرنفل، أرض الجمعيات، القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة". وأشار الجهاز إلى أنه سيتم قطع المياه من الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم غد الأربعاء.

وأوضح جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين، ويمكن طلبها عن طريق الاتصال على 15100 حال احتياج سيارات مياه.

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