الإمام الأكبر يعزى رئيس جامعة الأزهر فى وفاة شقيقته

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فى وفاة شقيقته التى وافتها المنية اليوم الثلاثاء.





وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، وفقا لبيان صحفى، بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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