محافظ جنوب سيناء يهنئ الأنبا أبوللو بالعيد

جدة - نرمين السيد - استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو، صباح اليوم الثلاثاء، محافظ جنوب سيناء خالد فودة للتهنئة برأس السنة وعيد الميلاد المجيد، كما تناول اللقاء انجازات المحافظة.





وأثنى نيافة الأنبا أبوللو، وفقا لبيان صحفى، على مستوى الأداء وجمال شرم الشيخ كمدينة عالمية متكاملة تتميز بجمال الطقس والموقع والبحر والجبال والطبيعة الخلابة، كما تناول اللقاء الحديث عن الإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد الاجتماعى. وتحدث المحافظ عن صلاة قداس عيد الميلاد الذى أقيم فى المساحات المفتوحة والهواء الطلق، مؤكدا أنها تتناسب مع الظروف الحالية حتى لا تنشر العدوى بين المصلين، وانتهى اللقاء بعبارات الود والمحبة والتقاط الصور التذكارية.

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