سفير مصر لدى أوغندا يقدم أوراق اعتماده للرئيس ”يوري موسيفيني”

إستقبل الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني" أمس الموافق ١١ يناير ٢٠٢١ السفير أشرف سويلم، حيث تسلم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية أوغندا. وقد شارك في مراسم تسليم أوراق الاعتماد والتي جرت بقصر الرئاسة بمدينة عنتيبي السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية السفير "باتريك موجويا"، ومدير إدارة المراسم "تشارلز سونتونجو".

أعرب الرئيس الأوغندي خلال المقابلة عن تقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى ما يجمع شعبيّ البلدين من صداقة وعلاقات تاريخية، مبدياً إهتمامه بتعزير العلاقات بين الدولتين، لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري، وموجهاً مساعديه بتسهيل استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في أوغندا للمستثمرين المصريين، وخاصةً في القطاعين الصناعي والزراعي. كما تطرق اللقاء لبحث سُبُل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد السفير أشرف سويلم حرص مصر على البناء على علاقات الصداقة الممتدة التي تجمع البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة على المستوى الثنائي، وفي إطار الموضوعات الإقليمية والإفريقية ذات الأولوية، مشيراً إلى ما توليه القيادة السياسية من حرص بالغ على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية بوجه عام، ودول حوض النيل بوجه خاص.