وزارة الصحة: انطلاق موقع تسجيل لقاح كورونا في هذا الموعد

أكد المستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أن انطلاق الموقع الالكتروني لتسجيل رغبات الحصول على اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا سيكون أخر الشهر الجاري.

وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم، أن المواطنين الذين نجحوا في التسجيل على الموقع خلال فترة التشغيل التجريبي للموقع لن يقومون بالتسجيل مرة أخرى.

من جانبه قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر،أنه حتى الآن جمعنا 160 مليون، لدعم تطعيم لقاح فيروس كورونا، لغير القادرين.

من جهته أضاف المهندس هشام طلعت مصطفى، إن مجموعة طلعت مصطفى، تتعهد دائما بخدمة المصريين وتعتبره واجب وطني، لذا قامت بتقديم التمويل لـ 2 مليون جرعة للقاح فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ان مجموعة طلعت مصطفى قدمت التبرع لتطعيم 2 مليون مواطن لغير القادرين، بأربعة ملايين جرعة.

وشكرت وزيرة الصحة، رجال الأعمال المصريين المخلصين، والذي كان لهم دوى في التصدي لـ الجائحة.

وأضافت: أن صندوق تحيا مصر سيتكفل بجمع التبرعات، لتوفيرها لكل المواطنين الغير قادرين.