4 ملايين جرعة.. بروتوكول تعاون بين الصحة وتحيا مصر وطلعت مصطفى لتطعيم غير القادرين بلقاح كورونا

وقعت وزارة الصحة والسكان، بروتوكولا ثلاثيا مع صندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى، في ديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء، للتبرع بـ 4 ملايين جرعة لتطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين بلقاح كورونا.

وبحسب بيان، يقام المؤتمر الصحفي في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، 3 شارع مجلس الشعب، بدلا من أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.