قال المهندس هشام طلعت مصطفى، إن مجموعة طلعت مصطفى، تتعهد دائما بخدمة المصريين وتعتبره واجبا وطنيا، لتقديم التمويل لـ 4 ملايين جرعة للقاح فيروس كورونا.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مجموعة طلعت مصطفى قدمت التبرع لتطعيم 2 مليون مواطن لغير القادرين، بأربعة ملايين جرعة.
وشكرت وزيرة الصحة، رجال الأعمال المصريين المخلصين، والذي كان لهم دوى في التصدي للجائحة.
وأضافت: "إن صندوق تحيا مصر سيتكفل بجمع التبرعات، لتوفيرها لكل المواطنين غير قادرين".
وتعقد وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا مهما تستعرض فيه تفاصيل توقيع البروتوكول الثلاثي بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى في ديوان عام الوزارة للتبرع بـ 4 ملايين جرعة لتطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين بلقاح كورونا.
يقام المؤتمر الصحفي في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ٣ شارع مجلس الشعب، بدلا من أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلعت مصطفى: تمويل تطعيم 2 مليون من غير القادرين واجب وطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.