طلعت مصطفى: تمويل تطعيم 2 مليون من غير القادرين واجب وطني

قال المهندس هشام طلعت مصطفى، إن مجموعة طلعت مصطفى، تتعهد دائما بخدمة المصريين وتعتبره واجبا وطنيا، لتقديم التمويل لـ 4 ملايين جرعة للقاح فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مجموعة طلعت مصطفى قدمت التبرع لتطعيم 2 مليون مواطن لغير القادرين، بأربعة ملايين جرعة.

وشكرت وزيرة الصحة، رجال الأعمال المصريين المخلصين، والذي كان لهم دوى في التصدي للجائحة.

وأضافت: "إن صندوق تحيا مصر سيتكفل بجمع التبرعات، لتوفيرها لكل المواطنين غير قادرين".

وتعقد وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا مهما تستعرض فيه تفاصيل توقيع البروتوكول الثلاثي بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى في ديوان عام الوزارة للتبرع بـ 4 ملايين جرعة لتطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين بلقاح كورونا.

يقام المؤتمر الصحفي في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ٣ شارع مجلس الشعب، بدلا من أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.