ننشر تفاصيل الإعانات التي تقدمها النقابة العامة الصيادلة

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص نقابة الصيادلة ودورها المهنى والإنسانى فى الوقوف بجانب أعضائها ودعمهم فى كل ماقد يتعرضون له وتيسيرًا على ذويهم الذين قد يتأثرون بفقدهم أو محنة عائلتهم، تم إنشاء ودعم تطوير صندوق الإعانات والزمالة وتضمن:

أولا: يصرف مبلغ 15 الف جنية للحالات التالية

ثانيًا: تصرف نسبة من قيمة العلاج وبحد اقصى 15 الف جنية للحالات التالية:

1_حالات الإصابة بمرض السرطان 2_حالات زراعة الكبد3_حالات زراعة الكلى 4_حالات العجز الكلى او الجزئى الذى يقعده عن العمل

يتم صرف نسبة من الخسائر بعد تقديرها بناءَ على تقرير تعده لجنة مشتركة من النقابة العامة والفرعية مكونة من (خمسة أعضاء ) ويكون الصرف بعد تقديم المستندات واستيفاء الأوراق المطلوبة حسب تقدير اللجنة لنسبة التلفيات كمايلى:

1_تلفيات أقل من 50%يتم صرف مبلغ 10 الاف جنية.

2_ تلفيات حتى 75%يتم صرف مبلغ 15 الف جنية.

3_تلفيات أكثر من 75%يتم صرف مبلغ 40 الف جنية.

ويصرف المبلغ المستحق كما يلى:

1_للصيدلى مالك الصيدلية

2_ للصيدلى المالك والصيدلى المستأجر مناصفة فيما بينهما إذا ماكانت الصيدلية مؤجرة

سادساُ: دعم شهداء كورونا