المستشار أحمد سعد الدين يعلن ترشحة لوكالة مجلس النواب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار أحمد سعد الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ترشحه لمنصب وكالة مجلس النواب في الانتخابات التي تجرى خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني عن الفترة (2021- 2026) والمنعقدة اليوم الثلاثاء.

وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وأدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

