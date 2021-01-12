إنفوجراف | النهر الأخضر والبرج الأيقونى .. درتا العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - يعد مشروع النهر الأخضر، بمثابة نهر النيل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والمتنفس والمتنزه الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وسيكون بمثابة أكبر مدينة مركزية حديثة على مستوى العالم.





كما تشمل خطة الإنشاءات والتطوير داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بناء عدد من الأبراج يصل إلى 20 برجا ويعد من أشهرها "البرج الأيقونى"، والذى يعد أعلى وأطول برج فى القارة الإفريقية، ويقع بمنطقة الأعمال المركزية. والإنفوجراف التالى يوضح أهم المعلومات عن "النهر الأخضر والبرج الأيقونى" كونهما بمثابة درتا العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بخلق مجتمعات عمرانية جديدة والخروج من المدن القديمة التى أصبحت مكتظة بالسكان والأعمال.

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