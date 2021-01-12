على عبد العال يغادر مجلس النواب عقب أداء اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد حسم القوى السياسية موقفها بدعم ترشيح المستشار حنفى الجبالى، لرئاسة مجلس النواب، وفى مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب النصيب الأكبر من الأعضاء، على اختياره.
وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام الفردى والقائمة والمعينون، اليمين الدستورية، ويعقب ذلك انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.
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