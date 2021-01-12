المستشار حنفى جبالى يعلن ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار حنفى جبالى، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، ترشحه على منصب رئيس المجلس، وذلك بعد أن دعت النائبة فريدة الشوباشى التى تترأس الجلسة لفتح باب انتخابات الرئيس.





وأوضحت المادة 12 أنه ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب حتى لو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. وذكرت المادة 13 أن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

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