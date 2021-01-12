حازم إمام وحسام غالى يؤديان اليمين الدستورية بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - وجاء نص القسم: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أراعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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