النواب ينتهون من أداء اليمين الدستورية.. وبدء ترتيبات انتخابات رئيس المجلس

جدة - نرمين السيد - وانطلقت أعمال الجلسة برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى. وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقى الأعضاء واحدا تلو الآخر، وهو ما تم على مستوى الفردى ومن ثم القائمة ومن المعينون، ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة والوكيلين.

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