صور.. اللجنة العليا لحقوق الإنسان تعلن استراتيجيتها الوطنية بالخارجية

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير أحمد إيهاب، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والأمين العام للجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان بالخارجية، ختام جلسات الاستماع الاستراتيجية الوطنية بعد عام تقريبا من بدء المناقشات الخاصة بصياغة هذه الاستراتيجية.





وفى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الخارجية، أوضح الأمين العام للجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان، أن اللجنة عملت إلى جانب شركاء من المجتمع المدنى والوزارات الحكومية، بما يضمن استراتيجية تعبر عن احتياجات المواطنين من جميع الفئات. وأضاف إيهاب، إن الاستراتيجية كانت تراعى الخطط الوطنية والقومية، بما فيها خطة 2030، وما ورد من توصيات من اللجان المحلية والاستعراض الدورى فى الأمم المتحدة. وأشار السفير أحمد إيهاب إلى أن الاستراتيجية الوطنية استفادت من خبرات أكثر من 30 دولة رائدة فى مجال حقوق الإنسان.

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