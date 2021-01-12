بالأسماء.. نواب القائمة الوطنية ينتهون من أداء اليمين الدستورية بالبرلمان

جدة - نرمين السيد - وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلاً عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.

كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقى الأعضاء واحدًا تلو الآخر، وهو ما تم على مستوى الفردى، ومن المقرر أن يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

تمت الجلسة وسط إجراءات وتدابير صارمة لمواجهة كورونا، بالتباعد الاجتماعى، واستخدام الكمامات، والمطهرات، مع تقسيم الأعضاء على دفعتين لأداء اليمن الدستورية، فيما أعدت الأمانة العامة عدد من الاستراحات للأعضاء للتواجد بها خلال تناوب القسم الدستورى.

1 محمد ماهر حامد محمد خليل مستقبل، وطن شخصية عامة.

2 إيهاب عاطف راغب إسكندر، مستقبل وطن.

3 يوسف مصطفى محمد الحسينى، مستقبل وطن شخصية عامة.

4 ايهاب أحمد سيد بدوى، مستقبل وطن شخصية عامة.

5 عمرو رشدى محمود محمد الخطيب، مستقبل وطن شخصية عامة.

6 محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم، مستقبل وطن شخصية عامة.

7 احمد سمير محمود على، مستقبل وطن شخصية عامة.

8 محمد صفى الدين محمد جوده سالم خربوش، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

9 حنفى على جبالى، مستقل شخصية عامة.

10 أيمن محسب سالم فرج، الوفد الجديد شخصية عامة.

11 كمال أحمد أحمد عامر حماة، الوطن شخصية عامة.

12 محمد تيسير محمد رزق مطر، إرادة جيل شاب.

13 احمد محمد زيدان الدمرداش حماة الوطن شخصية عامة.

14 هشام هلال عبدالمنعم إبراهيم، مصر الحديثة شخصية عامة.

15 أحمد فتحى محمد عبدالحميد، مستقل شخصية عامة.

16 محمود أسماعيل منصور إسماعيل بدر، مستقل شخصية عامة.

17 شاديه خضير مليجى الجمل، مستقبل وطن عامل/فلاح.

18 ماجده السيد محمد بكرى عبدالرحمن مستقبل وطن شخصية عامة.

19 سهام مصطفى كمال قطب، مستقبل وطن شخصية عامة.

20 سهير أحمد عبدالحميد محمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

21 نورا على عبدالسميع، مستقبل وطن شخصية عامة.

22 رشا حسنى عبدالرحمن حسن، مستقبل وطن شخصية عامة.

23 نى نتر اوزوريس القس مينا الغزاوى، مستقبل وطن.

24 سحر محمد بهاء الدين جوده البزار، مستقبل وطن شخصية عامة.

25 عبير محمد السيد نصار، مستقبل وطن شخصية عامة.

26 سميره على توفيق الجزار المصرى، الديمقراطى الاجتماعى عامل/فلاح.

27 ميرال جلال محمود فهمى الهريدى حماة الوطن شخصية عامة.

28 مى كرم كامل إبراهيم جبر، مستقل شخصية عامة.

29 أميرة صابر السيد محمد المصرى، الديمقراطى الإجتماعى شاب

30 مرثا محروس حنس واصف، حماة الوطن.

31 جيهان مصطفى منصور البيومى، الحرية شخصية عامة.

32 عاطف عبدالحميد عواد ناصر، مستقبل وطن شخصية عامة.

33 أحمد رجب شحات محمد بدوى، مستقبل وطن شخصية عامة.

34 مدحت محمد عطيه الكمار، مستقبل وطن شخصية عامة.

35 حسن عمر محمد حسنين، مستقبل وطن شاب.

36 عبدالله أحمد محمد عبدالله مبارك، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

37 محمد عطيه إبراهيم الفيومى، الحرية شخصية عامة.

38 محمد أحمد عبدالعزيز على، مستقل شاب.

39 دعاء محمد سليمان عبدالحفيظ، مستقبل وطن شخصية عامة.

40 شيماء محمد محمد حلاوه، مستقبل وطن مصرى مقيم بالخارج.

41 سولاف حسين مصطفى درويش، مستقبل وطن عامل/فلاح.

42 أميره عاطف صابر أحمد، مستقل شخصية عامة.

43 منيره عبدالحليم يوسف رزق، الشعب الجمهورى عامل/فلاح.

44 مارسيل سمير صدقى فام، التجمع الوطنى التقدمى.

45 إيرين سعيد عبدالمعز سعيد، الإصلاح والتنمية.

46 سامر محمد أحمد التلاوى، مستقبل وطن شخصية عامة.

47 فخرى عبدالله عبدالفتاح ابوالنجا طايل، مستقبل وطن شخصية عامة.

48 احمد محمد محمد الخشن مستقبل وطن شخصية عامة.

49 عباس أحمد عصمت السادات الإصلاح والتنمية مصرى مقيم بالخارج.

50 محمد وفيق محمد عزت مصطفى أبو مصطفى، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

51 أحمد بهاء الدين أحمد شلبى، حماة الوطن شخصية عامة.

52 هناء حمدى محمد حسين سرور، مستقبل وطن شخصية عامة.

53 حنان حسنى يشار أحمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

54 شيرين عبدالعزيز بيومى القشاش مستقبل، وطن شخصية عامة.

55 غاده محمد كمال عبدالعزيز قنديل، الشعب الجمهورى شاب.

56 سلمى محمد محمود مراد، التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة.

57 شيرين رضا عبدالقوى طايل، الوفد الجديد شخصية عامة.

58 مها شعبان حسان أبو سالم، الوفد الجديد ذو إعاقة.

59 عبدالهادى أحمد عبدالهادى القصبى، مستقبل وطن شخصية عامة.

60 محمد أحمد أحمد زايد، مستقبل وطن شخصية عامة.

61 محمد كمال على مرعى، مستقبل وطن شخصية عامة.

62 على محمد على عز، مستقبل وطن شخصية عامة.

63 طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف، مستقبل وطن شخصية عامة.

64 صقر عبدالفتاح صقر موسى صقر، مستقبل وطن شخصية عامة.

65 أحمد يحى عبدالسلام يحى، حماة الوطن شخصية عامة.

66 عبدالمنعم على عبدالمنعم إمام، العدل شاب.

67 إحسان شوقى عبدالسلام على، مستقبل وطن عامل/فلاح.

68 رشا عبدالفتاح السيد رمضان، مستقبل وطن شخصية عامة.

69 عزه أحمد حسين أحمد حسين، مستقبل وطن ذو إعاقة.

70 سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشرى، الإصلاح والتنمية شخصية عامة.

71 مرفت الكسان مطر أسعد، حماة الوطن.

72 ليلى أحمد أحمد أبو إسماعيل، الوفد الجديد شخصية عامة.

73 دعاء عبدالمنعم محمود عريبى المؤتمر شخصية عامة.

74 أمال إبراهيم عبدالحميد السيد حسن، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

75 يسرى فهمى المغازى إبراهيم، مستقبل وطن شخصية عامة.

76 محمد عبدالرحيم سيد أحمد المرشدى، مستقبل وطن شخصية عامة.

77 هشام صلاح أحمد الحصرى، مستقبل وطن شخصية عامة.

78 طارق محمد فؤاد سعيد الخولى، مستقبل وطن شخصية عامة.

79 السيد سمير السيد عبدالمقصود، مستقبل وطن شخصية عامة.

80 فوزى اسماعيل يوسف فتى، مصر الحديثة شخصية عامة.

81 احمد ابراهيم محمد العوضى، حماة الوطن شخصية عامة.

82 عمرو جمال أحمد سليم يونس مستقل شخصية عامة.

83 فريدى صفوت نجيب البياضى، المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

84 إيناس إبراهيم عبدالحليم متولى، مستقبل وطن شخصية عامة.

85 نسرين صلاح إبراهيم عمر، مستقبل وطن شخصية عامة.

86 ولاء عبدالفتاح أحمد السيد نعمه الله، مستقبل وطن شخصية عامة.

87 شيماء محمود نبيه حسانين، مستقبل وطن شخصية عامة.

88 ميرفت عازر نصرالله عطاالله، مستقبل وطن مسيحى.

89 ولاء أحمد سعد على التمامى، الشعب الجمهورى عامل/فلاح.

90 غادة غريب محمود عجمى، مصر الحديثة مصرى مقيم بالخارج.

91 ضحا مصطفى محمد محمد عاصى، التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة.

92 عبدالحميد بدوى دمرداش أحمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

93 السعيد عبدالعظيم على عماره، مستقبل وطن شخصية عامة.

94 عمرو أحمد إبراهيم السيد درويش، مستقل شخصية عامة.

95 محمد فوزى محمود الرفاعى، مستقبل وطن ذو إعاقة.

96 منى عبدالعاطى أحمد محمد عبدالكريم، مستقبل وطن شخصية عامة.

97 جميانه لويس يوسف عبدالمسيح، مستقبل وطن.

98 هاله فوزى أبراهيم أبوالسعد، مصر الحديثة شخصية عامة.

99 هدى السيد موسى الطنبارى، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

100 هيام محمد حمدى عبدالعزيز إبراهيم الطباخ، مصر الحديثة شخصية عامة.

قائمة الجيزة وجنوب ووسط الصعيد

1 علاء السعيد إبراهيم عابد، مستقبل وطن شخصية عامة.

2 عبدالوهاب أحمد حسن خليل، مستقبل وطن شخصية عامة.

3 احمد سعدالدين محمد عبدالرحيم مستقبل وطن شخصية عامة.

4 كريم عبدالكريم إبراهيم درويش، مستقبل وطن شخصية عامة.

5 سعد سليم محمد حسين الجمال، الوفد الجديد شخصية عامة.

6 إيهاب منصور بسطاوى منصور، المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

7 محمد صلاح صالح أبوهميله، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

8 أيمن أحمد حسين أبوالعلا، الإصلاح والتنمية شخصية عامة.

9 نافع عبدالهادى مرسى أبو أحمد، حماة الوطن شخصية عامة.

10 محمد مصطفى بكرى محمد، مستقل شخصية عامة.

11 نرمين أحمد فتحى عبدالمجيد بدراوى، مستقبل وطن عامل/فلاح.

12 ماهيتاب محمد عبدالهادى حسنين، مستقبل وطن شاب.

13 صبوره محمد السيد صالح، مستقبل وطن شخصية عامة.

14 سمر السيد على عطية سالم، المؤتمر شخصية عامة.

15 مايسه أحمد عطوه عبدالحميد، مستقبل وطن شخصية عامة.

16 هند محمد سامى محمد رشاد عبدالمجيد، مستقبل وطن شخصية عامة.

17 فريده أحمد طاهر، مستقل شخصية عامة.

18 ألفت على كامل عبدالفتاح عبدالمجيد، مصر الحديثة شخصية عامة.

19 ابتهاج اسامة أحمد الطوخى، الشعب الجمهورى ذو إعاقة.

20 أمل سلامة أحمد محمد، الحرية شخصية عامة.

21 غاده محمود على أحمد، مستقل شخصية عامة.

22 نشوى حامد عبدالحليم إسماعيل الشريف، مستقل شاب.

23 أميرة بهاء الدين بدر أبوشقة، الوفد الجديد شخصية عامة.

24 عماد سعد أحمد السيد حموده، مستقبل وطن شخصية عامة.

25 يوسف أحمد على الصاوى، مستقبل وطن شخصية عامة.

26 أيمن شكرى هنرى شرموخ، مستقبل وطن.

27 محمد جمال عبدالقادر، مستقبل وطن شاب.

28 رفعت أحمد سعيد درويش، المؤتمر شخصية عامة.

29 مرفت عبدالعظيم إبراهيم خليفة، مستقبل وطن شخصية عامة.

30 ياسمين أحمد حسن أبوطالب، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

31 حنان محمد عبدالمنعم محمد على، المؤتمر شخصية عامة.

32 منه الله سيد عبدالتواب عبدالحميد، الشعب الجمهورى شاب.

33 عبدالله على عبدالله محمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

34 على على محمد بدر، مستقبل وطن شخصية عامة.

35 طاهر حسين مجدى عبده حسين الأزهرى، مستقبل وطن شخصية عامة.

36 حمدى سعد عمر سليمان، مستقبل وطن مصرى مقيم بالخارج.

37 عبير جمال محمد على، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

38 منى عبدالله عبدالغنى أحمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

39 مرفت ميشيل نصيف حنين، مستقبل وطن شخصية عامة.

40 سهام بشاى عبده حنين، الوفد الجديد شخصية عامة.

41 محمد على عبدالحميد عبدالجواد، مستقبل وطن شاب.

42 إبراهيم مصرى أحمد محمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

43 محمد عزت محمد أحمد القاضى، مستقبل وطن مصرى مقيم بالخارج.

44 ناصر شعبان كامل محمود، مستقبل وطن شاب.

45 أحمد رمزى ناجى عبدالرحيم، مستقل شخصية عامة.

46 ايهاب عادل رمزى حنا الشعب الجمهورى.

47 هانم حسن أبوالوفا إبراهيم، مستقبل وطن عامل/فلاح.

48 أميرة سعد محمد عبدالله، مستقبل وطن شخصية عامة.

49 أمنية محمود رجب حسين، مستقبل وطن شخصية عامة.

50 رشا سعيد صبحى محمد سليمان، الوفد الجديد شخصية عامة.

51 مها رزق عبدالناصر الطرهونى، المصرى الديمقراطى الاجتماعى شخصية عامة.

52 منال سيد أحمد نصر، حماة الوطن شخصية عامة.

53 مريم عزت عزيز جرجس، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

54 فاطمه أحمد محسن مبارك، الإصلاح والتنمية شخصية عامة.

55 محمد الباشا عيد أحمد محمود، مستقبل وطن شخصية عامة.

56 ياسر عمر محمد عمر، مستقبل وطن شخصية عامة.

57 علاء الدين عصام عبدالفتاح عطيه، التجمع الوطنى التقدمى شخصية عامة.

58 احمد مصطفى أحمد محمد خليل، مستقبل وطن شخصية عامة.

59 يحى محمد أحمد أبوزيد كدوانى، مستقبل وطن شخصية عامة.

60 وسيم فخرى تاوضروس داود، مستقبل وطن مصرى مقيم بالخارج.

61 سناء أحمد محمد جمال الدين، المصرى الديمقراطى الإجتماعى عامل/فلاح.

62 نجلاء محمود أحمد محمد، الشعب الجمهورى ذو إعاقة.

63 مريم عبدالملك القمص مينا عبدالملك، مستقبل وطن.

64 نشوى محمد محمد رائف، الوفد الجديد شخصية عامة.

65 صفاء جابر ثابت سيد، حماة الوطن شخصية عامة.

66 تامر عبدالقادر أحمد عبدالقادر، الوفد الجديد شخصية عامة.

67 ابتسام إبراهيم أبورحاب محمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

68 أحمد السيد عبدالعال أحمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

69 أحمد محمد نشأت منصور يوسف، مستقبل وطن شخصية عامة.

70 طارق محمد عبدالحميد رضوان، مستقبل وطن شخصية عامة.

71 سامى فتحى فهمى سوس، مستقبل وطن.

72 الهامى محمدفاروق رياض خليل البارودى، مستقبل وطن شخصية عامة.

73 محمود عبدالعزيز عبدالجواد خليل الضبع، مصر الحديثة شخصية عامة.

74 شعبان لطفى محمد عبدالغنى، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

75 عبله محمد عمر الهوارى، مستقبل وطن شخصية عامة.

76 ألفت مصطفى عبدالعال محمد، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

77 نانسى نعيم مهنى بطرس، الشعب الجمهورى.

78 مى محمود إبراهيم أحمد، الوفد الجديد شخصية عامة.

79 رقية عبدالعزيز محمد عبدالمنعم، حماة الوطن شخصية عامة.

80 غاده محمود على احمد عيسى، مستقبل وطن شخصية عامة.

81 أشرف رشاد عبدالحميد أحمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

82 عبدالنبى محمد عبدالنبى السمان، مستقبل وطن عامل/فلاح.

83 محمد أبوالطيب أحمد فخرى أحمد قنديل، مستقبل وطن شخصية عامة.

84 معتز محمد محمود على حسن الحرية، شخصية عامة.

85 محمد احمد مصطفى عبدالرحمن، الشعب الجمهورى عامل/فلاح.

86 سحر صدقى عبدالعظيم محمد، مستقبل وطن عامل/فلاح.

87 رحاب عبدالرحيم إسماعيل السيد، مستقبل وطن شخصية عامة.

88 نجلاء باخوم رياض غبريال، الشعب الجمهورى.

89 سناء حسان طايع على مصر الحديثة، شخصية عامة.

90 محمد خليل أبوالمجد أحمد العمارى، مستقبل وطن شخصية عامة.

91 أحمد يوسف أحمد إدريس، حماة الوطن شخصية عامة.

92 أمانى أميل جرس ميخائيل، مستقبل وطن.

93 زينب محمد بغدادى أحمد العدل، ذو إعاقة.

94 حسن سيد خليل محمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

95 على عبدالعال سيد أحمد، مستقل شخصية عامة.

96 ريهام عبدالنبى السيد إبراهيم، المصرى الديمقراطى الاجتماعى شخصية عامة.

97 نيفين حمدى محمد عبدالله، حماة الوطن شخصية عامة.

98 حسام الدين صالح محمود عوض الله، مستقبل وطن شخصية عامة.

99 سيد قاسم محمد شرقاوى، مستقبل وطن شخصية عامة.

100 ايلاريا سمير حارص عجايبى، الشعب الجمهورى.

قائمة غرب الدلتا

1 أشرف رشاد عثمان محمد قاسم، مستقبل وطن شخصية عامة.

2 سامح عبدالمنعم خليل إبراهيم، مستقبل وطن شخصية عامة.

3 سعداوى راغب ضيف الله حسين، مستقبل وطن شخصية عامة.

4 أحمد جمال حافظ السجينى، مستقبل وطن شخصية عامة.

5 وجيه ظريف كامل إسكندر، مستقبل وطن.

6 خالد احمد محمد شلبى مستقبل وطن شاب.

7 طارق السيد محمود احمد حسنين مستقل شخصية عامة.

8 أحمد السيد مهنى أحمد، الحرية عامل/فلاح.

9 محمد أحمد محمد إسماعيل، مستقل شخصية عامة.

10 سحر طلعت مصطفى إبراهيم، مستقبل وطن شخصية عامة.

11 رانيا سمير فهمى يوسف فهمى أحمد يوسف الجزايرلى، مستقبل وطن شخصية عامة.

12 شيرين عيسى حامد عليش، مستقبل وطن شخصية عامة.

13 فايزه عبدالعظيم فتح الله صالح، مستقبل وطن شخصية عامة.

14 روان أشرف محمدى عبدالرحمن لاشين، الإصلاح والتنمية شاب.

15 هبه الله سامى جورج حبيب، المؤتمر.

16 سوسن حسنى حافظ إبراهيم، الوفد الجديد شخصية عامة.

17 آيات حسين على حسين الشعب الجمهورى شاب.

18 منى محمد جمال الدين محمد عمر، حماة الوطن شخصية عامة.

19 يحيى عيسوى عبدالفضيل عيسوى داود، مستقبل وطن شخصية عامة.

20 محمود السيد محمد سعد، مستقبل وطن شاب.

21 محمد عبدالله عبدالله زين الدين، مستقبل وطن شخصية عامة.

22 عمرو حسين أمين هندى، مستقبل وطن مصرى مقيم بالخارج.

23 حسام محمد إسماعيل عبدالحليم الصيرفى مستقبل وطن شخصية عامة.

24 محمد يسرى محمد عباده، مصر الحديثة شاب.

25 محمد عبدالسلام عبدالوهاب الحوفى، حماة الوطن شخصية عامة.

26 عبدالباسط غريب أحمد عبدالرحيم الشرقاوى، الوفد الجديد شخصية عامة.

27 خالد أحمد محمد محمد مستقل شخصية عامة.

28 محمود عصام أحمد محمد موسى، الإصلاح والتنمية شخصية عامة.

29 سوزان شكرى جرجس نجيب، مستقبل وطن.

30 نيفين نبيل زكريا الكاتب، مستقبل وطن شخصية عامة.

31 أمل زكريا قطب عبدالوهاب أبوشارب، مستقبل وطن عامل/فلاح.

32 سارة عادل محمد إسماعيل، مستقبل وطن شخصية عامة.

33 جمان هشام محمد أحمد عمارة، مستقبل وطن شخصية عامة.

34 رشا فايز شعبان كامل، مستقل شخصية عامة.

35 سحر مصطفى إبراهيم القاضى، الوفد الجديد شخصية عامة.

36 رحاب عبدالغنى رمضان محمود، مستقل شخصية عامة.

37 راويه مختار محمود عبدالمقصود، الإصلاح والتنمية شخصية عامة.

38 نجوى خلف محمد إمام على، حماة الوطن ذو إعاقة.

39 حسن فتحى سليمان عبدالقادر، مستقبل وطن شخصية عامة.

40 عيسى عبدالمنعم ابوزيد قاسم حماة الوطن شخصية عامة.

41 سحر أحمد عيد أحمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

42 فتحية السنوسى أبوبكر محمد راجح، الوفد الجديد شخصية عامة.

دائرة قطاع شرق الدلتا

الترتيب فى القائمة الاسم الكامل مستقل/الانتماء الحزبى صفة المرشح.

1 خالد عبدالعظيم أحمد عبدالمولى، مستقبل وطن عامل/فلاح.

2 على محمد احمد على حسن، مستقبل وطن شخصية عامة.

3 أحمد إبراهيم الدسوقى محمد البنا، مستقبل وطن شاب.

4 محمد محمود احمد هاشم مستقبل وطن شخصية عامة.

5 أحمد على حسن محمد مقلد، المؤتمر شخصية عامة.

6 نادر مصطفى أحمد صديق، مستقل شخصية عامة.

7 محمد هانى درى عبدالغفار أباظة، الوفد الجديد شخصية عامة.

8 عبدالله أحمد جمال الدين إبراهيم لاشين، مصر الحديثة شخصية عامة.

9 عاطف محمد المغاورى السيد عبدالفتاح، التجمع الوطنى التقدمى عامل/فلاح.

10 سليمان حميد وهدان عماره، الوفد الجديد شخصية عامة.

11 هند حازم طه حبيب، مستقبل وطن ذو إعاقة.

12 مروه رفعت محمد بيومى، مستقبل وطن شخصية عامة.

13 سكينه عبدالسلام سلامه فرج، مستقبل وطن شخصية عامة.

14 اميره يسرى عبدالله، سالم مستقبل وطن شاب.

15 سهير عوض عطية محمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

16 هويده محمد السعيد غانم طعيمه، الوفد الجديد مصرى مقيم بالخارج.

17 هادية محمد حسنى السعيد محمد توفيق السعيد، مستقل شخصية عامة.

18 مى أسامة كمال السيد رشدى، الإصلاح والتنمية شخصية عامة.

19 هناء أنيس رزق الله سعد، الشعب الجمهورى.

20 حنان عبده الشحات إبراهيم عمار، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

21 إيمان عبدالقادر السيد محمد، مستقل شخصية عامة.

22 محمد الحمادى محمد الحصى، مستقبل وطن شخصية عامة.

23 أسامة محمد محمد حسن العبد، مستقبل وطن شخصية عامة.

24 على أحمد محمد العساس، مصر الحديثة شخصية عامة.

25 هناء احمد فاروق حسين محمد مستقبل وطن شخصية عامة.

26 رحاب محمد مصطفى موسى، إرادة جيل شخصية عامة.

27 إيفلين متى بطرس زخارى، الوفد الجديد.

28 محمود عبده أحمد محمد حسين، مستقبل وطن شخصية عامة.

29 أمل مصطفى حسين عصفور، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

30 سيد عبدالحميد مصطفى حامد، مستقبل وطن شاب.

31 عفاف محمد وهبى حسن زهران، مصر الحديثة شخصية عامة.

32 سامى محمد موسى هاشم عرفات، مستقبل وطن شخصية عامة.

33 أحمد عثمان أحمد عثمان، مستقبل وطن شخصية عامة.

34 رضوى اسماعيل على محمد جعفر، مستقبل وطن شاب.

35 آمال رزق الله ميخائيل رزق الله، الشعب الجمهورى.

36 رحمى عبدربه عبدالرحمن محمد، مستقبل وطن شخصية عامة.

37 إبراهيم محمد إبراهيم محمد، حماة الوطن عامل/فلاح.

38 جازى سعد عايد سعد، الوفد الجديد شخصية عامة.

39 ساميه محمد نجيب توفيق عبده، الشعب الجمهورى شخصية عامة.

40 عايدة سلام سلامة سالمان، المؤتمر شخصية عامة.

41 محمد عوض السيد محمد، الوفد الجديد شخصية عامة.

42 فضية سالم عبيدالله سالم، مستقبل وطن شخصية عامة.