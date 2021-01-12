صور.. وزير النقل يبحث مع سفير فرنسا التعاون فى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيسى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.





وأكد وزير النقل خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخى والحالى المثمر فى مجال النقل إذ يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتى ينفذها تحالف "فينسى الفرنسية/ أوراسكوم/ المقاولون العرب".

وأشاد السفير الفرنسى بالقاهرة بالعلاقات الفرنسية المصرية وبالإنجازات التى تحققها الدولة المصرية فى شتى المجالات ومنها قطاع النقل الذى يشهد تنفيذ مشروعات ضخمة، مشيرا إلى أهمية دعم التعاون بين الجانبين فى مجال النقل، خصوصا وأن الحكومة الفرنسية خلال الفترة المقبلة ستقدم حزمة تمويلية لعدد من المشروعات فى مصر ومنها مشروعات النقل.



وأوضح كامل الوزير أن هناك أولويات لوزارة النقل تتطلع للتعاون مع الجانب الفرنسى لتنفيذها وتتضمن تلك الأولويات عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو "جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلى منصور" الموقع بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية والعقد المزمع تنفيذه والخاص بإدارة وتشغيل القطار الكهربائى LRT "السلام/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان"، وكذلك توريد 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول للمترو ضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة النقل لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الاول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.

وأكد وزير النقل أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية فى كل مجالات النقل، خصوصا وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعرب خلال استقباله لوزير الخارجية الفرنسية أمس عن تطلعه لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية فى كل المجالات التنموية إلى مصر، لا سيما فى مشروعات السكك الحديدية، وأنه فى هذا الإطار فإن هناك مشروعات جديدة ضخمة فى مجال الربط السككى وخصوصا مع دول الجوار يمكن أن تشكل نموذجا مثمرا للتعاون بين الجانبين وهى "خط أسوان /توشكى/ وادى حلفا" للربط مع السودان، وخط "الإسكندرية / السلوم /بنغازى" للربط مع ليبيا، وكذلك مشروع خط "الفردان /العريش /رفح / طابا"، مشيرا إلى أنه يمكن التعاون مع الشركات الفرنسية أيضا فى مجال ادارة وتشغيل القطار السريع "العين السخنة/ العلمين" بعد الانتهاء تنفيذه.

ثم تناقش الجانبان فى ضرورة الإسراع فى إنهاء الإجراءات التمويلية الخاصة بمشروعى تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل إذ يساهم الجانب الفرنسى بجزء من التمويل الخاص بالمشروعين، مؤكدا أنهما سيمثلان نقلة نوعية كبيرة فى وسائل النقل داخل الإسكندرية، وأنه جار الانتهاء من مستندات الطرح للمشروعين.



كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمساهمة الجانب الفرنسى فى تمويل مشروع كهربة إشارات "خط طنطا/ المنصورة / دمياط" وازدواج المسافة بين "دمياط / المنصورة"، إذ أكد الجانب الفرنسى أنه سيتم الإسراع بالإجراءات الخاصة بالشق التمويلى للمشروع.

كما أكد السفير الفرنسى اهتمام الشركات الفرنسية بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال النقل البحرى، إذ أكد الوزير أن هناك فرصا استثمارية واعدة فى مجال النقل البحرى وخصوصا فى إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض، مشيرا إلى أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يعتبر من الفرص الاستثمارية الواعدة، إذ تم دعوة كل الشركات العالمية فى مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الأغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم، لاختيار أنسب العروض الفنية والمالية لهذا المشروع بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الأغراض فى الشرق الأوسط والعالم.