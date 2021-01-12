مصادر ملاحية لـ دوت الخليج : طائرتان قطريتان تمران عبر المجال الجوى المصرى

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر ملاحية أنه رحلتين طيران تابعتين للخطوط الجوية القطرية مرتا بالمجال الجوى المصرى، بعد قرار رفع الحظر الجوى الذى فرضته مصر على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتح المجال الجوى لها، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.





وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن طائرة قطرية مرت عبر المجال الجوى المصرى كانت قد أقلعت من مطار برشلونة متوجهه إلى مطار حمد بقطر، والطائرة الثانية أقلعت من روما فى طريقها لقطر بعد مرورها بمصر.

ومن المقرر أن تنطلق أول رحلات الخطوط القطرية يوم 14 يناير، وتم التصديق عليها للهبوط بمطار برج العرب لفريق كرة اليد القطرى للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال التى ستقام فى مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، وأن تلك الموافقة قد جاءت قبل فتح المجال الجوى.

ويتم تجهيز جداول تشغيل لرحلات منتظمة بين مصر وقطر، ولم يتم تحديد مواعيد لرحلات هبوط وإقلاع للرحلات القطرية بالمطارات المصرية.

وبعد قرار رفع الحظر يحق لشركتى مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة استئناف الحركة الجوية فى مطارات الدولتين بعد وضع جداول تشغيل الرحلات لسلطتى الطيران المدنى المصرى والقطرية للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدنى المصرى إنهاء الحظر الجوى المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور فى مجالها الجوى.

وأشارت المصادر إلى أن مطار القاهرة الدولى لم يستقبل أى رحلات جوية مباشرة بين البلدين حتى الآن، مضيفًا أنه سيتم التنسيق بين شركتى مصر للطيران والخطوط القطرية لوضع جدول لتسيير رحلات بين البلدين والتنسيق مع السلطات مطار القاهرة الدولى.